ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Общество
25.08.2018

В Иркутской области усиливают группировку спасателей вблизи водоёмов

Иркутская область, 25.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В выходные дни в Приангарье усиливается группировка спасателей для профилактической работы с отдыхающими на водных объектах. В рейды ежедневно выходят более 50 госинспекторов в составе межведомственных групп, в составе которых также сотрудники полиции и работники администраций муниципальных образований, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Для предупреждения происшествий и гибели людей на водных объектах сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Иркутской области проводят ежедневные патрулирования мест массового отдыха на водных объектах региона, туристических баз и детских оздоровительных организаций, имеющих выход к воде.

Особое внимание уделяется социально-неблагополучным и многодетным семьям: с родителями и опекунами в ходе подворовых обходов проводится разъяснительная работа о недопущении оставления несовершеннолетних без присмотра у водоемов. С самими детьми на летних площадках и в детских оздоровительных лагерях спасатели ежедневно проводят практические занятия по соблюдению мер безопасности на водных объектах и обучению навыкам спасения и самоспасения утопающих.

Без внимания не остаются и судовладельцы, в особенности те, кто оказывает услуги по перевозке граждан на воде. Инспекторы проверяют наличие спасательных жилетов, необходимой документации, а также места стоянок маломерных судов.

Каждые выходные к административной ответственности привлекаются более 20 судоводителей за нарушение правил безопасности пассажиров, превышение установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков и преднамеренную остановку судна в запрещенных местах.

Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает: отправляясь даже в небольшое путешествие по воде на маломерном судне, обязательно нужно надевать спасательный жилет и проверять, имеет ли судоводитель право осуществлять подобный вид деятельности.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске