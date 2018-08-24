В Иркутской области усиливают группировку спасателей вблизи водоёмов

Иркутская область, 25.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В выходные дни в Приангарье усиливается группировка спасателей для профилактической работы с отдыхающими на водных объектах. В рейды ежедневно выходят более 50 госинспекторов в составе межведомственных групп, в составе которых также сотрудники полиции и работники администраций муниципальных образований, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Для предупреждения происшествий и гибели людей на водных объектах сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Иркутской области проводят ежедневные патрулирования мест массового отдыха на водных объектах региона, туристических баз и детских оздоровительных организаций, имеющих выход к воде.

Особое внимание уделяется социально-неблагополучным и многодетным семьям: с родителями и опекунами в ходе подворовых обходов проводится разъяснительная работа о недопущении оставления несовершеннолетних без присмотра у водоемов. С самими детьми на летних площадках и в детских оздоровительных лагерях спасатели ежедневно проводят практические занятия по соблюдению мер безопасности на водных объектах и обучению навыкам спасения и самоспасения утопающих.

Без внимания не остаются и судовладельцы, в особенности те, кто оказывает услуги по перевозке граждан на воде. Инспекторы проверяют наличие спасательных жилетов, необходимой документации, а также места стоянок маломерных судов.

Каждые выходные к административной ответственности привлекаются более 20 судоводителей за нарушение правил безопасности пассажиров, превышение установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков и преднамеренную остановку судна в запрещенных местах.

Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает: отправляясь даже в небольшое путешествие по воде на маломерном судне, обязательно нужно надевать спасательный жилет и проверять, имеет ли судоводитель право осуществлять подобный вид деятельности.