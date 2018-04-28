В Иркутской области уже 553 человека покусали клещи

Иркутская область, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - С начала эпидемического сезона в Иркутской области за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось 553 человека, в том числе 146 детей.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, укусы зарегистрированы на территории Иркутского, Ольхонского, Слюдянского, Ангарского, Шелеховского, Усольского, Тайшетского, Качугского, Казачинско-Ленского районов, Усть-Ордынского Бурятского округа.

Исследовано 357 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом – шесть, боррелиозом – 78. С подозрением на клещевой риккетсиоз и бореллиоз госпитализировано два человека.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

В преддверии выходных и праздничных дней необходимо помнить о мерах профилактики вирусного клещевого энцефалита при выезде за город, в лес, на дачные участки, а также находясь в парковых зонах в черте города.

В целях профилактики инфекций, передающихся клещами необходимо использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.

В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.

Центры профилактики клещевых инфекций, куда можно обратиться:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса, 3, тел. 333-445)

Медико-санитарная часть № 36 (Ангарск, 7-й квартал, 1, тел. 8(3955) 57-15-30, 57-16-34)

Лечебно-диагностический центр МАНО (Ангарск, 6А микрорайон, 12, тел. 8(3955) 51-66-37, 51-86-26, 95-29-47)

Диагностический центр «Здоровье» (Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, тел. 8(39543) 6-78-78)

Поликлиника №2 ОГБУЗ Усольская городская больница (Усолье-Сибирское , ул. Ленина, д.71, т. 8(39543) 6-39-52

ОГБУЗ «Братская районная больница» (Братск, ул. Курчатова, 2, тел. 8(3953) 44-23-60, 216-004