ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Общество
30.04.2018

В Иркутской области уже 553 человека покусали клещи

Иркутская область, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - С начала эпидемического сезона в Иркутской области за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось 553 человека, в том числе 146 детей.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, укусы зарегистрированы на территории Иркутского, Ольхонского, Слюдянского, Ангарского, Шелеховского, Усольского, Тайшетского, Качугского, Казачинско-Ленского районов, Усть-Ордынского Бурятского округа.

Исследовано 357 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом – шесть, боррелиозом – 78. С подозрением на клещевой риккетсиоз и бореллиоз госпитализировано два человека.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

В преддверии выходных и праздничных дней необходимо помнить о мерах профилактики вирусного клещевого энцефалита при выезде за город, в лес, на дачные участки, а также находясь в парковых зонах в черте города.

В целях профилактики инфекций, передающихся клещами необходимо использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.

В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.

Центры профилактики клещевых инфекций, куда можно обратиться:

  • Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса, 3, тел. 333-445)
  • Медико-санитарная часть № 36 (Ангарск, 7-й квартал, 1, тел. 8(3955) 57-15-30, 57-16-34)
  • Лечебно-диагностический центр МАНО (Ангарск, 6А микрорайон, 12, тел. 8(3955) 51-66-37, 51-86-26, 95-29-47)
  • Диагностический центр «Здоровье» (Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, тел. 8(39543) 6-78-78)
  • Поликлиника №2 ОГБУЗ Усольская городская больница (Усолье-Сибирское , ул. Ленина, д.71, т. 8(39543) 6-39-52
  • ОГБУЗ «Братская районная больница» (Братск, ул. Курчатова, 2, тел. 8(3953) 44-23-60, 216-004

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске