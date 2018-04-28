|Общество
|30.04.2018
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В Иркутской области уже 553 человека покусали клещи
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Иркутская область, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - С начала эпидемического сезона в Иркутской области за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось 553 человека, в том числе 146 детей.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, укусы зарегистрированы на территории Иркутского, Ольхонского, Слюдянского, Ангарского, Шелеховского, Усольского, Тайшетского, Качугского, Казачинско-Ленского районов, Усть-Ордынского Бурятского округа.
Исследовано 357 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом – шесть, боррелиозом – 78. С подозрением на клещевой риккетсиоз и бореллиоз госпитализировано два человека.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.
В преддверии выходных и праздничных дней необходимо помнить о мерах профилактики вирусного клещевого энцефалита при выезде за город, в лес, на дачные участки, а также находясь в парковых зонах в черте города.
В целях профилактики инфекций, передающихся клещами необходимо использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.
Центры профилактики клещевых инфекций, куда можно обратиться:
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