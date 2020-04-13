В Иркутской области уже больше 40 детей стали жертвами клещей

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С начала сезона активности клещей в Иркутской области зарегистрировано 102 обращения по поводу присасывания клещей, из них 44 – среди детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Исследовано 76 клещей, из них заражено боррелиозом – семь. Заболевших клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки.

В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

В целях профилактики других инфекций, передающихся клещами, необходимо не допускать присасывания клещей. Для этого нужно использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.

В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.

Центры профилактики клещевых инфекций, куда Вы можете обратиться:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций, Иркутск, ул. Карла Маркса, 3, телефон: 8 (3952) 333-445.

Лечебно-диагностический центр МАНО, Ангарск, 6А микрорайон, 12, телефон: 8-908-655-30-89, 8 (3955) 51-86-26, 95-20-02.

Диагностический центр «Здоровье», Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, телефон: 8 (39543) 6-78-78.

ОГБУЗ «Братская районная больница», Братск, ул. Курчатова, 2, телефон: 8 (3953) 216-004.