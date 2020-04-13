|Общество
|13.04.2020
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В Иркутской области уже больше 40 детей стали жертвами клещей
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Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С начала сезона активности клещей в Иркутской области зарегистрировано 102 обращения по поводу присасывания клещей, из них 44 – среди детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Исследовано 76 клещей, из них заражено боррелиозом – семь. Заболевших клещевыми инфекциями не зарегистрировано.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки.
В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.
В целях профилактики других инфекций, передающихся клещами, необходимо не допускать присасывания клещей. Для этого нужно использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.
Центры профилактики клещевых инфекций, куда Вы можете обратиться: