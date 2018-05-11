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11.05.2018

В Иркутской области в 2017 году гепатитом болели больше 7 тысяч человек

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2016 году было зарегистрировано 228 случаев острых вирусных гепатитов, а за шесть месяцев 2017 года – 224 случая. Всего по области в 2017 году болели хроническим вирусным гепатитом 7 тысяч 356 человек. Об этом со ссылкой на представителя Минздрава региона Марину Макарочкину сообщает пресс-служба облпарламента.

Основные меры по предотвращению заболеваемости принимаются в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи». На финансирование подпрограммы в 2017 году было направлено 148 млн рублей, в 2018 году запланированы 149 млн рублей.

У депутатского корпуса вызвал тревогу тот факт, что при достаточном финансировании, динамика заболеваемости гепатитом С в Иркутской области увеличилась почти вдвое. Председатель Заксобрания региона Сергей Брилка подчеркнул, что все, кто занимается проблемой, должны отчётливо понимать, что такого в принципе быть не должно. По результатам заседания будет направлено обращение в региональный Минздрав.

Спикер также отметил необходимость распространения информации об этом заболевании, пропаганды здорового образа жизни и необходимость гигиенического воспитания, которое является основным методом борьбы с распространением болезни. Здесь серьезную помощь обществу могут оказать представители религиозных объединений, внося свою лепту в распространение информации о методах профилактики, важности своевременного обследования, необходимости диспансерного наблюдения и лечения больных.

Этот момент подчеркнул и вице-спикер, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин. Он также обратил внимание участников заседаний на то, что при положительной динамике бюджета региона, программа исполнения государственных гарантий в сфере здравоохранения остается дефицитной.

СПРАВКА:

  • Гепатит С – наиболее тяжелая форма вирусного гепатита. Достаточно часто происходит заражение через шприцы у наркоманов. Возможен половой путь передачи и от матери плоду. Наибольшую опасность представляет собой хроническая форма этой болезни, которая нередко переходит в цирроз и рак печени.
  • Хроническое течение развивается примерно у 70-80% больных. Сочетание гепатита С с другими формами вирусного гепатита резко утяжеляет заболевание и грозит летальным исходом.

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