В Иркутской области в 2018 году на службу по контракту отправились 23 женщины

Иркутская область, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2018 году из числа граждан, подлежащих призыву, по контракту отправились служить 109 человек, 87 из них – в осенний призыв. В целом план отбора на службу по контракту составлял 544 человека, однако по факту его прошли 570 человека. Из них 23 – женщины.

– Они активно проявляют интерес к военной службе по контракту. В этом году цифра меньше: в 2017 году их было 47, – отметил 10 января на пресс-конференции начальник пункта отбора граждан на военную службу по контракту Александр Пинчук, добавив, что отбор на службу по контакту не привязан к осенней или весенней кампании.

По его словам, в последнее время интерес граждан, получивших высшее и среднее специальное образование, к такой службе очень возрос. Всего в осеннюю кампанию призыву на военную комиссию подлежали 13 221 человек, прибыли на комиссию – 12 939 человек. Без уважительных причин не явились шесть призывников.

В итоге на службу призвали 3 164 человека, сообщил военный комиссар Иркутской области Сергей Карамышев. При этом норма для Приангарья составляла 3 064 человека. Все они отправились на службу. В вооруженные силы РФ попали 2 774 человека, в войска Росгвардии – 290 человек. Каждый третий житель Иркутской области служит в Центральном военном округе, в частности, в Москве и Московской области.

По различным причинам неоповещенными оказались 685 человек. С помощью полиции и работников военных комиссариатов разыскали 375 человек. К административной ответственности привлекли 45. От осеннего призыва в освободили 2 055 человек. Ограниченно годными к военной службе оказались 1 769, не годные – 185. Отсрочку предоставили 7 741 призывнику. На альтернативную службу отправились шесть человек.

По словам председателя военно-врачебной комиссии Олега Козлова, на медобследование в осенний призыв отправили 1 498 человек, из которых 1 465 завершили его, 33 направили в больницы на предмет выявления психиатрических заболеваний. Из пунктов сбора как негодные к службе по состоянию здоровья вернулись 60 человек. В основном это были временные состояния. Например, призывники простывали.

– 16% призывников были с заболеваниями системы кровообращения, 11% – с ОРВИ. Показатель годности категории А и В составил 74,4%. Это на 0,9% меньше, чем в 2017 году, – отметил Олег Козлов.

В осеннюю призывную кампанию рассмотрели личные дела 3 310 человек об отсрочке и освобождении от призыва. 454 человека вызвали на освидетельствование, по 60 из них решения изменены, 19 оказались годными.