В Иркутской области в 2019 году заработает клиника первого психотического эпизода

Иркутская область, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На базе Иркутского психоневрологического диспансера в начале 2019 года планируют открыть клинику первого психотического эпизода на 50 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В настоящий момент специалистами региона уже ведётся работа по подготовке научно-методической базы проекта, регламентирующей документации, запланированы образовательные мероприятия для врачей.

По словам специалистов, клиника первого эпизода – это инновационная форма оказания психиатрической помощи пациентам. Практика медиков показывает, что большинство пациентов, получивших своевременную медицинскую помощь, остаются работоспособными.

– Шизофрения – это тяжелое психическое расстройство с высокой частотой рецидивов заболевания. Чем раньше мы начинаем качественно лечить пациента, тем большей эффективности, как в социальном, так и в экономическом плане, мы достигаем, – сказал председатель регионального отделения Российского общества психиатров Василий Собенников.

Согласно материалам подписанной в рамках заседания резолюции, сумма предотвращенных с помощью предпринимаемых мер затрат может значительно превысить расходы, связанные с дорогостоящей терапией, что позволит со временем ещё больше расширить возможности оказания высокоэффективной помощи иркутянам.