В Иркутской области в 2020 году планируют перевести Систему-112 на постоянную работу

Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - МЧС России выдало положительное заключение о готовности Системы-112 Иркутской области к переводу с опытной эксплуатации в постоянную. До конца марта 2020 года в Минюсте России приказ Минкомсвязи о вводе Системы 112 в постоянную эксплуатацию будет зарегистрирован. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Как рассказал руководитель учреждения «Безопасный регион» Владислав Румянцев, во время опытной эксплуатации сегментов Системы-112 с 2016 года в Приангарье осуществляется прием и обработка обращений операторами центров обработки вызовов единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований и центра обработки вызовов Иркутской области.

Всего с начала опытной эксплуатации на единый номер 112 поступил 1 млн 257 тысяч 614 звонков, из них направлено для реагирования в экстренные оперативные службы 337 634 звонка. Около 70% звонков не относятся к полномочиям экстренных оперативных служб и в службы не передаются, тем самым Система-112 способна отсечь обращения, не требующие реагирования.

Напомним, комплекс мероприятий, направленных на строительство Системы-112 на территории Иркутской области, был организован с 2016 по 2019 год для исполнения поручения Президента Российской Федерации в части развития и дальнейшего совершенствования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.