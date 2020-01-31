В Иркутской области в 2020 году восстановят 25 воинских захоронений

Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2020 году планируют восстановить 25 воинских захоронений.

Об этом сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия региона Виталий Соколов, пишет пресс-служба губернатора. Иркутская область стала участником федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». По ней в этом году на проведение работ из федерального бюджета региону выделено 1,4 млн рублей, с учетом софинансирования из областного и местного бюджетов общая сумма составляет 2,7 млн рублей.

На эти средства будут восстановлены воинские захоронения в семи муниципальных образованиях. По одному в Черемховском, Нижнеудинском, Балаганском, Боханском районах, два в Нижнеудинске, три в Усолье-Сибирском и 16 в Иркутске на Лисихинском кладбище. Список был сформирован по заявкам муниципальных образований. Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области заключила с ними соглашения.

– По программе увековечивания памяти погибших при защите Отечества будут восстановлены захоронения участников Великой Отечественной войны, действий в Афганистане и Чечне. План восстановительных работ составлен по заявкам муниципальных образований. Всего по нему будет восстановлено более 150 воинских захоронений, – сказал Виталий Соколов.