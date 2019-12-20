Иркутская область, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2020 и 2021 году откроется четыре амбулаторных центра диализа. Сведения об этом содержатся в «Дорожной карте» Минздрава Иркутской области по развитию диализной службы в регионе до 2021 года.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, первый диализный центр должен открыться в третьем квартале 2020 года на базе Осинской районной больницы. На четвертый квартал 2020 года запланировано открытие центра в Братской городской больнице № 25.

В первом квартале 2021 года амбулаторный центр диализа должен открыться на базе Медсанчасти Иркутского авиационного производственного объединения во Втором Иркутске, а в третьем квартале 2021 года диализный центр появится в Иркутской городской клинической больнице №1.

Кроме того, в декабре 2020 года в Братской районной больнице откроется круглосуточное диализное отделение.