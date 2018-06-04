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05.06.2018

В Иркутской области в этом сезоне планируют открыть 12 пляжей в детских лагерях

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В предстоящий купальный сезон в Иркутской области запланировано открытие 12 пляжей в детских оздоровительных и спортивных лагерях.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, составлен план-график их проверок на соответствие требованиям безопасного отдыха. Сейчас здесь проводятся водолазные работы по обследованию дна и его очистке в местах, предназначенных для купания, их границы обозначаются буями, катамараны и гребные лодки укомплектовываются спасательными кругами и жилетами. На берегу устанавливаются информационные стенды с правилами оказания первой помощи, а также телефонами экстренных служб.

По словам главного государственного инспектора Иркутской области по маломерным судам Дмитрия Миронова, пляжи начнут функционировать во второй-третьей декаде июня, когда вода прогреется до комфортных температур.

– К таким пляжам предъявляются дополнительные требования. На их территории оборудуется медицинский пункт, устанавливаются навесы для защиты от солнца. На детском пляже в обязательном порядке должны присутствовать инструктор по плаванию или матрос-спасатель и медицинский работник. Спасатель в лодке должен дежурить на внешней стороне границы плавания. Не допускается купание детей в ночное время – в период с 22 до шести часов и в холодную погоду при температуре воздуха ниже 23 градусов или при температуре воды ниже 18 градусов, – уточнил он.

Сейчас проведено техническое освидетельствование и принято положительное решение по эксплуатации двух пляжей – в лагерях «Хвойный» и «Юность» на реке Хайтинка Усольского района.

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