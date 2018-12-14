В Иркутской области в Год добровольца увеличилось количество волонтеров

Иркутская область, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Представители волонтерских организаций Иркутской области подвели итоги работы в Год добровольца.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, заместитель министра по молодежной политике Приангарья Андрей Ахмадулин отметил, что ведомство оказывает волонтерам организационную и финансовую поддержку. Средства выделяются, в частности, на транспортные расходы, связанные с поездками на фестивали и форумы добровольцев.

Председатель Иркутского регионального волонтерского центра Анастасия Дубровина отметила, что в этом году ее организация признана одной из 15 лучших в России.

– Мы провели несколько обучающих семинаров, на которых рассказывали, как организовать волонтерскую деятельность, с какими трудностями люди могут столкнуться и как их преодолеть. Грант в размере 200 тысяч рублей, выигранный нами, направим на продолжение обучающей деятельности, так как заявок из муниципалитетов поступает очень много. Кроме того, планируем организовать областной конкурс на лучшего добровольца среди школьников старших классов, – рассказала Анастасия Дубровина.

Руководитель регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Иван Комельков сообщил, что работа в этом году, как и прежде, была направлена на популяризацию истории России, организацию и сопровождение акций патриотической направленности в муниципалитетах Иркутской области.

– Наши ребята работали на парадах Победы в Иркутске, Москве, Волгограде, провели десять исторических квестов, посвященных Великой Отечественной войне, получили грант от Росмолодежи на реализацию проекта «Страницы памяти». Они готовят книгу воспоминаний ветеранов со всего Сибирского федерального округа, которую вручат всем, кто был причастен к изданию этого уникального сборника, – пояснил Иван Комельков.

Координатор Иркутского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Волонтеры-медики», дублер министра здравоохранения в молодежном правительстве Иркутской области Дарья Бочкар рассказала, что всего за год работы в организацию вступило 500 человек – это и студенты медицинских образовательных учреждений региона, и школьники.

- Наши волонтеры работают в хосписе, помогают облагородить территории фельдшерско-акушерских пунктов в муниципалитетах, занимаются просветительской работой, обучают школьников и взрослых навыкам оказания первой медицинской помощи. Акцию «Добро в село», которую мы апробировали в Иркутском районе, в следующем году планируем провести в Братске, Тайшете, Нижнеудинске. Движение стало настолько популярным, что у нас есть уже и волонтеры из числа иностранных студентов, – сказала Дарья Бочкар.

Координатор волонтерской деятельности ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Константин Павловец отметил, что мероприятия, проведенные в рамках Года добровольца, помогли привлечь много новых людей для работы в Прибайкальском национальном парке.

– Ребята и взрослые озеленяли Ольхон, работали в экопатрулях, занимались просветительской работой, убирали территорию от мусора, ремонтировали туристическую инфраструктуру, строили резерваты для животных, занесенных в Красную книгу, и занимались научной работой, - отметил он.

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Андрей Ахмадулин подчеркнул, что Год добровольца показал, насколько востребовано движение в обществе.

– Многие молодые люди и девушки состоят в нескольких волонтерских организациях, они уже не мыслят себе жизнь без работы на пользу обществу. Они видят результаты своего труда, слышат слова благодарности и признаются, что это одна из самых ценных эмоций. Министерство по молодежной политике будет и впредь поддерживать этот благородный порыв и окажет посильную помощь волонтерским организациям, – сказал замминистра.