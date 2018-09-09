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10.09.2018

В Иркутской области в ноябре проведут региональный этап «Гражданской инициативы»

Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 9 ноября 2018 года впервые подведут итоги регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Национальная премия учреждена некоммерческой организацией «Фонд Кудрина по поддержке гражданских инициатив» в 2013 году как Всероссийская премия и ежегодно присуждается в знак признания за достижения соотечественников, которые внесли существенный вклад в построение гражданского общества.

Церемонию вручения региональных премий будет вести представитель Комитета гражданских инициатив. В декабре 2018 года завершится федеральный этап, будут определены федеральные лауреаты в каждой номинации, которые получат главный приз Национальной премии – «Золотой росток» и денежное поощрение.

Премия присуждается как знак общественного признания за уже осуществленные проекты или длящиеся в настоящем. Основная задача конкурса на получение Национальной премии – поиск новых лиц современного гражданского общества России, неизвестных героев нашего времени, которые уже проявили себя в своем городе, районе, области, республике.

Заявку на участие может подать каждый – представитель НКО или гражданский активист –  на сайте Национальной премии https://premiagi.ru/.

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