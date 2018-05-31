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01.06.2018

В Иркутской области в окончательном чтении примут законопроект об информационной поддержке НКО

Иркутская область, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект об информационной поддержке НКО рекомендовано сессии Заксобрания Иркутской области принять в окончательном чтении. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Проектом закона, автором которого является депутат Эдуард Дикунов, предлагается дополнить закон положениями о содействии в производстве и распространении социальной рекламы и информационных материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации, а также о предоставлении площади для публикаций информационных материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в печатных средствах массовой информации, учредителями (соучредителями) которых являются органы государственной власти области.

В рамках второго чтения были предложены и одобрены поправки, учитывающие замечания из заключений, поступивших на законопроект.

Кроме того, члены комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями рекомендовали наградить почетной грамотой Законодательного собрания Иркутской области за значительный вклад в развитие науки руководителя  филиала  федерального государственного  бюджетного учреждения  «Российский сельскохозяйственный центр» по Иркутской области, доктора сельскохозяйственных наук Анатолия Полномочнова.

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