В Иркутской области высадят деревья, деньги на которые собрали во время акции «Мы – Сибирь»

Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «S7» завершила сбор средств на посадку 1 миллиона деревьев в Сибири. В октябре часть из них высадят в Иркутской области, ежегодно страдающей от лесных пожаров, сообщает пресс-служба перевозчика.

Авиакомпания 1 августа 2019 года запустила инициативу «Мы – Сибирь», временно вернувшись к историческому названию «Авиакомпания «Сибирь». С этой даты предприятие начало отчислять деньги на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям.

Один миллион деревьев будет высажен в течение двух лет на доступных для посадки территориях в сибирском регионе. Первые посадки пройдут в Новосибирской области, где базируется авиакомпания.