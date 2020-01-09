В Иркутской области выявлено четыре случая заболевания корью

Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в период с 25 по 31 декабря 2019 года выявлено четыре случая заболевания корью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Известно, что трое из четырех заболевших прибыли на территорию области в декабре 2019 года. Для локализации очагов кори проведена иммунизация тех, кто контактировал с заболевшими, организовано медицинское наблюдение, приняты дополнительные меры по выявлению случаев с подозрением на корь.