|Общество
|24.04.2020
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В Иркутской области выявлено еще четверо инфицированных коронавирусом
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Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за минувшие сутки еще у четырех человек выявили коронавирусную инфекцию.
Соответственно, общее число людей с подтвержденным заболеванием коронавирусом в регионе с начала пандемии достигло 85 человек, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Напомним, из числа официально заболевших трое умерили, 23 человека выздоровели. На самоизоляции находятся 1676 потенциальных носителей инфекции, сделано 35 тысяч 240 тестирований на COVID-19.