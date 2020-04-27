В Иркутской области за два дня к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции привлекли больше 200 человек

Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за минувшие выходные сотрудники полиции совместно с представителями министерств, служб и агентств региона выявили 484 нарушителя самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

К административной ответственности привлечено 216 человек, проверены 1,9 тысяч граждан, которые находятся на самоизоляции по месту жительства.

Помимо этого, салон татуировок и сауну закрыли в результате проверок сотрудники администрации Иркутска. Учреждения этого направления сейчас не имеют разрешения на работу. Всего же специалисты администрации за минувшие выходные проверили 1348 объектов, чья деятельность запрещена.

Из 1,4 тысячи учреждений, которым разрешено работать, нарушения санитарных норм зафиксировано у 12 предпринимателей. Всего за субботу и воскресенье было проверено 2,7 тысячи торговых точек и учреждений, оказывающих услуги населению.

В правительстве Иркутской области уточняют, что в ежедневном режиме в областном центре патрулирование осуществляют 160 сотрудников, в том числе волонтеры и слушатели Восточно-Сибирского института МВД России.