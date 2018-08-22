|Общество
|22.08.2018
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В Иркутской области за неделю больше 10 человек заразились клещевыми инфекциями
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Иркутская область, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за прошлую неделю с подозрением на клещевые инфекции были госпитализированы 22 человека. Лабораторно подтвердился клещевой энцефалит у пяти человек, ещё столько же подцепили боррелиоз, ещё один пациент оказался с риккетсиозом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Всего, по данным мониторинга, за прошедшую неделю в Иркутской области за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратились 306 человек, в том числе 120 детей.
С начала эпидемического сезона в Иркутской области 14 тысяч 223 человек пострадали от присасывания клещей, в том числе 3 тысячи 284 ребёнка. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 14 тысяч 350 обращений, в том числе 3 тысячи 355 детей.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики клещевых инфекций при выезде за город, в лес, на дачные участки, а также находясь в парковых зонах в черте города.
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.
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