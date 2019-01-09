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09.01.2019

В Иркутской области за первую неделю 2019 года простудились 4248 человек

Иркутская область, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года диагностировали ОРВИ у 4248 человек, включая 3116 детей. Гриппом заболели за прошедшую неделю семь детей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства отмечают, что эпидемический порог заболеваемости в Приангарье не превышен, более того, за прошлую неделю простудились меньше человек, чем за предыдущую.

– Важно обращаться за медицинской помощью при первых клинических проявлениях заболеваний. Самолечение при гриппе недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, – подчеркивают в Роспотребнадзоре. – Необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача, а также соблюдать основные рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа.

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