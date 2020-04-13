В Иркутской области за выходные зафиксировано 64 нарушения режима самоизоляции

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за выходные дни полицейские зафиксировали 64 случая нарушения режима самоизоляции.

С 18 марта, когда указом врио губернатора Игоря Кобзева в регионе был введен режим повышенной готовности, по настоящее время зарегистрировано 238 таких нарушений, сообщает пресс-служба главы региона.

В ходе совместных рейдов сотрудников правоохранительных органов, представителей профильных ведомств правительства Приангарья и волонтерами проверено 308 объектов торговли. Сотрудники ГИБДД области за выходные выдали автовладельцам 1344 рекомендательных уведомления с просьбой соблюдать режим самоизоляции.