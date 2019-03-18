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18.03.2019

В Иркутской области заболеваемость гриппом и ОРВИ на 37,1% ниже эпидпорога

Иркутская область, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 37,1%. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

– За прошедшую неделю среди жителей области зарегистрировано 18274 случая заболевания ОРВИ, из них 13262 – среди детей. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди жителей региона находится на неэпидемическом уровне.

С 15 марта 2019 года на территории Иркутской области отменены дополнительные противовирусные мероприятия.

Напомним, в начале марта уровень заболеваемости по региону находился ниже эпидемического порога на 43,4%. При этом на карантин были закрыты несколько школ и детсадов.

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