В Иркутской области зафиксировали рост заболеваемости сальмонеллёзом

Иркутская область, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Управление Роспотребнадзора по Иркутской области отметило в 2019 году рост случаев заболевания сальмонеллёзом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– Ситуация осложняется регистрацией заболеваемости среди населения, связанной с употреблением пищевой продукции в организациях общественного питания и возникновением групповой заболеваемости в организованных коллективах,– рассказал врио руководителя иркутского Роспотреба Дмитрий Савиных.

В ведомстве напоминают, что сальмонеллёз относится к группе кишечных инфекций. Возбудители сальмонеллеза обладают способностью к значительной выживаемости на объектах внешней среды в зависимости от температуры, влажности и массивности заражения. Основными источниками возбудителя инфекции являются сельскохозяйственные животные и птицы. Наиболее эпидемически значимым источником возбудителя в настоящее время являются куры, крупный рогатый скот и свиньи.

Наибольшую опасность сальмонеллез представляет для детей раннего возраста и пожилых, а также лиц с ослабленным иммунитетом. Инфицированный человек (особенно бессимптомный носитель) представляет особую опасность в том случае, если он имеет отношение к приготовлению и раздаче пищи, а также продаже пищевых продуктов.

Инкубационный период в среднем колеблется от шести часов до семи дней. Обычно заболевание начинается остро, повышается температура тела (при тяжелых формах до 39 градусов и выше), появляются общая слабость, головная боль, озноб, тошнота, рвота, боли в эпигастральной и пупочной областях, позднее присоединяется расстройство стула. При легкой форме сальмонеллеза – температура тела 37-38 градусов, рвота, жидкий стул. Заболевание может протекать в субклинической (стёртой) форме, регистрируется бессимптомное носительство.

Чтобы уберечь себя и свою семью от кишечных инфекций, необходимо своевременно и тщательно мыть руки с мылом при возвращении домой, перед едой, перед кормлением детей, приготовлением пищи, после посещения туалета, послу ухода за животными.

Также нужно мыть упаковки пищевых продуктов перед их вскрытием, овощи и фрукты перед едой, соблюдать температурный режим и сроки хранения продуктов питания в домашних условиях, в первую очередь кисломолочных, мясных, рыбных и так далее.