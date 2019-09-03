В Иркутской области закрыли общественные пляжи

Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 31 августа была завершена эксплуатация общественного пляжа, расположенного на Еловском водохранилище Ангарска, 3 сентября закрылся пляж в заливе Якоби Иркутского водохранилища в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, всего летом 2019 года были открыты 11 пляжей – два общественных и девять в детских оздоровительных лагерях. На сегодняшний день все они не работают, прекращено дежурство матросов-спасателей, убраны на хранение средства спасения.

За все лето в мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах были задействованы 119 инспекторов из 21 инспекторского участка и 22 группы патрульной службы Центра ГИМС регионального Главка МЧС. Благодаря слаженной работе государственных инспекторов по маломерным судам летом были спасены 23 человека, в том числе два ребенка. На оборудованных пляжах гибели людей не допущено.