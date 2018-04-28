В Иркутской области запускают проект «Протянуть руку помощи»

Иркутская область, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области сформирована фокус-группа из 20 работников комплексных центров социального обслуживания населения Иркутской области, которые пройдут обучение в рамках проекта «Протянуть руку помощи». Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Для участников группы быстрого реагирования представители союза социальных работников и социальных педагогов Москвы с 4 по 6 июня 2018 года проведут трёхдневный тренинг проекта «Протянуть руку помощи», который получил грантовую поддержку президента Российской Федерации.

Основной задачей проекта является обучение социальных работников технологиям оказания социально-психологической помощи, пострадавшим в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, что позволит уменьшить уровень стресса среди пострадавших, а также риски возникновения психических заболеваний у населения.

Участники проекта научатся проводить диагностику пострадавших на предмет оказания психологической поддержки, организовывать работу с родственниками погибших, оказывать поддержку в адаптации к жизни пострадавших, получивших травмы в результате ЧС, осуществлять реабилитацию и восстановление способности к ведению самостоятельной жизни у пострадавших.

Кроме того, учебно-методический центр социального развития разработали программу подготовки по организации работы специалистов соцзащиты в чрезвычайных ситуациях. Обучение по ней пройдут специалисты всех комплексных центров осенью этого года.