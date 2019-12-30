В Иркутской области запустили официальный туристический портал

Иркутская область, 1.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Официальный туристический портал Иркутской области начал работать в тестовом режиме. Об этом сообщает пресс-служба регионального агентства по туризму.

Планируется, что портал будет доступен на пяти языках: русском, английском, немецком, французском и китайском. На 2020 года запланированы работы по наполнению сайта текстовыми (в том числе на иностранных языках) и мультмедийными материалами.

Создание туристического портала Иркутской области ‒ часть работы, направленной на создание в регионе благоприятной информационной среды для российских и иностранных туристов, а также продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве, говорят в профильном ведомстве.