В Иркутской области зарегистрировали 2,5 тысячи новых случаев заболевания ВИЧ

Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - За первые 10 месяцев 2019 года в Иркутской области выявили 2 тысячи 501 новый случай инфицирования. В прошлом году за это же время новых больных зафиксировали на 88 больше, сообщает пресс-служба Центра СПИД. Всего с ВИЧ в организме, по данным Федерального регистра пациентов, в Иркутской области в начале ноября постоянно проживали 30 тысяч 57 человек. В условиях такого распространения врачи рекомендуют каждому взрослому жителю региона проходить тестирование. Сделать это можно бесплатно, а при желании анонимно в поликлинике или в Центре СПИД. Помимо этого врачи регулярно устраивают выездные кампании по проверке ВИЧ-статуса. Одна из них пройдёт с 25 ноября по 1 декабря в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». КООРДИНАТЫ: Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от неё можно по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-22-99. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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