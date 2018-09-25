В иркутской Селиванихе открылась площадка, построенная по программе «Народные инициативы»

Иркутск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском поселке имени Горького (Селиваниха) отпраздновали открытие новой площадки, построенной в рамках проекта «Народные инициативы». Городские территории участвуют в этом конкурсе при поддержке администрации Иркутска и депутатов городской думы.

Организацию взяли на себя участники ТОС «Селиваниха» совместно с депутатом думы Иркутска Светланой Кузнецовой. Жители – около 100 человек – устроили праздничное мероприятие с творческим конкурсом, победители которого получили призы.

Как сообщает пресс-служба гордумы, параллельно работала ярмарка урожая «Сельские дары». Своими достижениями поделились садоводы поселка – здесь почти у каждого свой приусадебный участок и подсобное хозяйство: мед, молочные продукты, овощи и фрукты.

– Очень рада тому, что дела, которые мы делаем все вместе, к примеру, голосование по программе «Народные инициативы», воплощается в конкретные проекты, нужные жителям. Это всегда событие. Горжусь жителями округа, говорю об этом искренне и с благодарностью, – подчеркнула Светлана Кузнецова.

Кроме того, жители поселка имени Кирова решили создать ТОС. В этом им помогла Светлана Кузнецова. Новое территориальное общественное самоуправление станет для городской территории вторым и займется решением задач, касающихся всего поселка.

Поселок имени Кирова состоит в основном из домов частного сектора. До недавнего времени здесь не поднимался вопрос о создании второго ТОСа – структуры, востребованной в основном в густонаселенных районах города с многоэтажными жилыми домами. Первое ТОС – «Вознесенское» – было создано жителями небольшой группы домов в 2014 году. Однако активисты решили создать еще одну такую структуру, только более крупную.

В честь этого события 23 сентября устроили праздник. Шеф-повар местного кафе провел кулинарный мастер-класс, для детей пригласили художников по аквагриму, провели шоу сладкой ваты, организовали различные игры. Взрослые попробовали свои силы в мастерстве приготовления мяса на огне.

– Радует, что с новым ТОСом организаторы не связали проблемы территории. Жители знакомятся, объединяются в позитивной атмосфере. Я с большой радостью отмечаю для себя положительную динамику в настроениях и активности жителей округа. Они придумывают, предлагают, проводят, пытаются менять привычный уклад жизни. Понимаю, что меня здесь воспринимают уже не только как человека, решающего вопросы благоустройства, но и как партнера в важных делах, – отметила депутат.