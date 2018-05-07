В иркутской зоогалерее ампутировали крыло журавлю-красавке

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской зоогалерее пытаются спасти журавля-красавку, подобранному в деревне Егоровщина Иркутского района. Птице пришлось ампутировать крыло, сообщается на странице зверинца в соцсети «ВКонтакте».

О раненой птице в зоогалерею сообщили в ночь на 8 мая. Оказалось, что у птицы повреждено крыло, скорее всего, травму она получили из-за проводов.

– Рано утром провели операцию по ампутации остатков крыла (рана серьёзная, застарелая с большой кровопотерей), пытаться сохранить было нечего, вокруг перелома один сплошной некроз. Теперь предстоит сложный курс восстановления, птица истощена до предела, но жить хочет. Даже операцию пришлось проводить под местной анестезией, потому что организм в таком состоянии общий наркоз не перенёс бы, – рассказали в зоогалерее.

Журавль оказался молодой самкой. Сейчас специалисты пытаются «уговорить» её питаться самостоятельно. Пока птица останется в Иркутске, а затем, после восстановления, возможно, приглянётся кому-нибудь другому зоопарку.