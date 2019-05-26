Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской зоогалерее кошка выкормила раненого бельчонка. Об этом пишет на официальной странице в соцсетях директор учреждения Людмила Ивушкина.

– Без кормилицы у маленького бельчонка шансов на выживание было бы гораздо меньше. Кошка Даша приняла раненого зверька как родного и помогла его буквально поставить на ноги. Натуральная еда, регулярный массаж и тепло сводных братьев-котят помогли совершить невероятное, – написала Людмила Ивушкина.

Бельчонок поступил в зоогалерею неделю назад из Ангарска. Зверёк упал с дерева и его едва не заклевали вороны. Задние лапы были парализованы. Казалось, ему уже не помочь ничем.

Однако благодаря заботливой кошке Даше жизнь бельчонка, которого назвали Котик, вне опасности и он активно идет на поправку. Людмила Ивушкина также сообщает, что это – первый случай в практике зоогалереи, когда удалось практически полностью вернуть подвижность лап.