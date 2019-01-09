В иркутской зоогалерее появилось несколько палеонтологических экспонатов

Иркутск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской зоогалерее под Рождество появились новые экспонаты в коллекции черепов, рогов и окаменелостей – зуб кашалота и череп бегемота. – Зоогалереей, а не просто зоопарком, мы называемся именно потому, что владеем очень приличной коллекцией палеонтологических и археологических экспонатов и многого другого, дополняющего основную экспозицию. К сожалению, выставить все это богатство на обозрение одновременно у нас не хватает площадей, так что новые экспонаты чаще пополняют «пыльную кладовку», в ожидании лучших времен, – сообщается в паблике организации в соцсети «Вконтакте». К слову, не так давно, перед Новым годом, в этой коллекции появился еще один впечатляющий экземпляр – череп бегемота . Он весит около 30 кг и, по словам представителей зоогалереи, подобных экспонатов «нет ни в одном музее на несколько тысяч км вокруг, разве что только в столицах». Пока что он нашел свое место в Котейне, в дальнейшем черепом планируют украсить новый террариум крокодила Кильки. Фото из паблика зоогалереи в соцсетях – Рано или поздно у нас обязательно появится место для полноценной музейной витрины и в ней можно будет увидеть много чего впечатляющего, – говорят в зоогалерее. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... зоопарк

иркутск Тэги: View the discussion thread.