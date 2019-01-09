|Общество
|10.01.2019
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В иркутской зоогалерее появилось несколько палеонтологических экспонатов
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Иркутск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской зоогалерее под Рождество появились новые экспонаты в коллекции черепов, рогов и окаменелостей – зуб кашалота и череп бегемота.
– Зоогалереей, а не просто зоопарком, мы называемся именно потому, что владеем очень приличной коллекцией палеонтологических и археологических экспонатов и многого другого, дополняющего основную экспозицию. К сожалению, выставить все это богатство на обозрение одновременно у нас не хватает площадей, так что новые экспонаты чаще пополняют «пыльную кладовку», в ожидании лучших времен, –
К слову, не так давно, перед Новым годом, в этой коллекции появился еще один впечатляющий экземпляр –
Фото из паблика зоогалереи в соцсетях
– Рано или поздно у нас обязательно появится место для полноценной музейной витрины и в ней можно будет увидеть много чего впечатляющего, – говорят в зоогалерее.
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