|Общество
|28.08.2018
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В иркутской зоогалерее появился цыплёнок от куриц разных пород
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Иркутск, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской зоогалерее вылупился необычный цыплёнок. Его родителями стали птицы разных пород, сообщается на странице зоогалереи в соцсети «ВКонтакте».
Скрещение произошло между курицей породы брама и породы араукана.
В результате смешения у цыплёнка появились «бакенбарды» из перьев. Назвали птенца соответствующе, обыграв наименования родительских пород, – Абрама.
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