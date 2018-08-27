В иркутской зоогалерее появился цыплёнок от куриц разных пород

Иркутск, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской зоогалерее вылупился необычный цыплёнок. Его родителями стали птицы разных пород, сообщается на странице зоогалереи в соцсети «ВКонтакте».

Скрещение произошло между курицей породы брама и породы араукана.

В результате смешения у цыплёнка появились «бакенбарды» из перьев. Назвали птенца соответствующе, обыграв наименования родительских пород, – Абрама.