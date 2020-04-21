В Иркутской зоогалерее самка тукана спустя несколько лет обрела пару

Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской зоогалерее появился новый питомец. Самец черноклювого тукана приехал в столицу региона вместе с передвижным зоопарком с севера области. Пост об этом опубликован на официальной странице учреждения в социальных сетях.

Вместе с черноклювым туканом Иркутская зоогалерея приютила и других животных. Всё это сделано ради того, чтобы одинокая самка тукана того же вида, много лет живущая в иркутском зоопарке, наконец, обрела пару.

– По всем прогнозам пара получается. Наша девочка, кажется, дождалась своего принца. Да и он тоже нажился один за шесть лет работы в передвижке. Ну, а мы теперь строим новый вольер и штудируем теорию о жизни туканов, чтобы не наделать ошибок, пока молодые внимательно приглядываются друг к другу, – сообщила директор зоогалереи Людмила Ивушкина.