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31.05.2018

В Иркутской зоогалерее спасают раненого лосёнка

Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутскую зоогалерею сотрудники Байкальского заповедника привезли маленького раненого лосёнка.

Как рассказала директор зоогалереи Людмила Ивушкина, вчера вечером, 29 мая, сотрудники Байкальского заповедника отбили у собак маленькую лосиху, которую голодные звери выгнали из леса на трассу. При помощи сотрудников МЧС животное доставили на базу и, как могли, обработали раны, а сегодня рано утром на катере отправили через Байкал до Листвянки и на машине до Иркутска.

У лосенка обнаружили глубокие покусы, повреждена вся задняя часть, из раны с одной стороны достали несколько небольших осколков тазовых костей. Всё обработали и наложили много швов.

Ноги у животного чудом оказались целы, лосенок встал и даже пытается нападать на людей. Ветеринар говорит, что всё должно срастись нормально. После того, как он отойдет от шока, сотрудники зоогалереи планируют выкармливать его козьим молоком.

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