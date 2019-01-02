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02.01.2019

В иркутской зоогалерее в 2018 году нашли спасение больше 640 животных

Иркутск, 2.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутскую зоогалерею в 2018 году поступили 646 животных. Это больше, чем годом ранее, сообщается в группе зоогалереи в соцсети «ВКонтакте».

– Много рассуждать не стоит, достаточно посмотреть на заключительную цифру в журнале приёма животных, и станет понятно, насколько хлопотным выдался 2018 год. Так или иначе, мы оказали помощь огромному количеству животных, и это ещё не полная информация. Иногда просто не успеваем (забываем) записать, не фиксируем кошек и голубей, в общем, десятков пять можно смело накинуть. Нуждающихся в помощи с каждым годом становится всё больше. Этот год мы продержались, далеко загадывать не будем, но жизнь продолжается, а это уже само по себе замечательно! – рассказали в зоогалерее.

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