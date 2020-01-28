Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутскую область поступили юбилейные награды ко Дню Победы. Об этом на депутатских слушаниях рассказал вице-мэр Иркутска, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников.

Он отметил, что награды получат все без исключения ветераны, которых в Иркутске сейчас числится 2 тысячи 576 человек. Медали вручаются лично получателю, поэтому администрация дойдет лично до каждого ветерана. Виталий Барышников сделал акцент на том, что все они получат свои знаки отличия до 8 мая 2020 года, как того и требует указ президента.

На подарки ветеранам в бюджете города предложено запланировать около 3 миллионов рублей. В этом году администрация по просьбе самих героев Великой Отечественной войны решила дарить комплекты постельного белья. Депутат Светлана Кузнецова предложила придумать более значимые подарки, которые «останутся на память внукам и правнукам ветеранов». Например, деньги.

Виталий Барышников заметил, что одно не исключает другое, поэтому в бюджете города можно предусмотреть еще и денежные выплаты.