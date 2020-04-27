В Иркутскую область поступили средства индивидуальной защиты для медиков

Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Минздрав Иркутской области получил 200 тысяч респираторов и защитных масок, 50 тысяч защитных перчаток, почти 18 тысяч одноразовых хирургических халатов и более 9 тысяч защитных изолирующих костюмов.

В рамках договоренностей, которые были достигнуты на встрече исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с промышленником Олегом Дерипаской, их передал фонд «Вольное дело», сообщает пресс-служба главы региона.

Средства индивидуальной защиты поступят в медицинские учреждения региона, сотрудники которых работают с инфицированными коронавирусом пациентами.

Ранее фонд передал региону больше 130 тысяч медицинских масок, пять тысяч респираторов и 36 тысяч пар медицинских очков, а также четыре автомобиля скорой помощи, которые направлены в Братск, Иркутск, Тайшет, Шелехов.