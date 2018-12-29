|Общество
|31.12.2018
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В ИРО партии «Единая Россия» помогли жителям Тофаларии в доставке продуктов к Новому году
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Нижнеудинский район, 31.12.18 (ИА «Телеинформ»), - За помощью к секретарю Иркутского регионального отделения партии "Единая Россия" обратилась жительница Тофаларии, член генсовета партии Наталья Тутаева. За несколько дней до Нового года жители нескольких посёлков Тофаларии остались без продуктов к праздничному столу, сообщает пресс-служба ИРО ВПП "Единая Россия".
По словам секретаря Верхнегутарского первичного отделения Нижнеудинского районного местного отделения партии Натальи Тутаевой, жители остались без хлеба, муки и других необходимых продуктов.
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