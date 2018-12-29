В ИРО партии «Единая Россия» помогли жителям Тофаларии в доставке продуктов к Новому году

Нижнеудинский район, 31.12.18 (ИА «Телеинформ»), - За помощью к секретарю Иркутского регионального отделения партии "Единая Россия" обратилась жительница Тофаларии, член генсовета партии Наталья Тутаева. За несколько дней до Нового года жители нескольких посёлков Тофаларии остались без продуктов к праздничному столу, сообщает пресс-служба ИРО ВПП "Единая Россия". По словам секретаря Верхнегутарского первичного отделения Нижнеудинского районного местного отделения партии Натальи Тутаевой, жители остались без хлеба, муки и других необходимых продуктов.



- К Новому году ничего не завезли. Все вертолёты летят в Алыгджер, на мои вопросы у администрации ответ один: «Работаем по плану». Люди рискуют остаться на Новый год с пустыми столами и без хлеба, - рассказала Тутаева.



Тутаева обратилась к секретарю ИРО ВПП "Единая Россия", председателю Законодательного собрания Иркутской области Сергею Соколу с просьбой помочь в доставке продовольствия для жителей Тофаларии. По поручению Сергея Сокола в иркутском отделении партии прошло совещание по данному вопросу, к решению были подключены главы муниципальных образований. В результате накануне в территорию было отправлено 500 кг продуктов.



- Сегодня в Тофаларю вылетел вертолёт с необходимыми продуктами. Эта помощь очень важна, а в преддверии новогодних праздников - особенно, - отметил Сергей Сокол. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... единая россия

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