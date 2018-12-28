В исправительных колониях Иркутской области проходит конкурс снежных фигур

Иркутская область, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Конкурс на лучшую снежную фигуру стартовал в исправительных учреждениях ГУФСИН по Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, осужденные украшают территории общежитий яркими композициями и делятся друг с другом праздничным настроением.

Технология изготовления фигур во всех учреждениях одинакова: сначала снег собирается в короба, прессуется, а затем из него вырезаются отдельные скульптуры или большие композиции. Готовые фигуры чаще всего покрываются ледяной глазурью и раскрашиваются яркими красками.

Фантазию скульпторов ничто не ограничивает, однако чаще всего осужденные изображают символ года: озорные хрюшки, брутальные кабаны и отмечающие Новый год поросята заполонили исправительные учреждения. Компанию им составляют постоянные персонажи и атрибуты праздника: ёлочки, снеговики, Дед Мороз и Снегурочка.

В последние дни перед Новым годом осужденные заканчивают работу над фигурами, которые порадуют и приезжающих на рождественские дни открытых дверей детей и родственников. Итоги конкурса будут подведены в конце января, а уже сегодня одной из самых серьезных заявок на победу стал «Снежный Кремль» осужденных из 10-го отряда ИК-15 (г. Ангарск). Над композицией трудится сразу несколько человек, ее центром стала уменьшенная копия Спасской башни, а внутри сооружения готовятся исполнять новогодние желания Дед Мороз и Снегурочка.