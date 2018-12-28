ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Общество
29.12.2018

В исправительных колониях Иркутской области проходит конкурс снежных фигур

Иркутская область, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Конкурс на лучшую снежную фигуру стартовал в исправительных учреждениях ГУФСИН по Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, осужденные украшают территории общежитий яркими композициями и делятся друг с другом праздничным настроением.

Технология изготовления фигур во всех учреждениях одинакова: сначала снег собирается в короба, прессуется, а затем из него вырезаются отдельные скульптуры или большие композиции. Готовые фигуры чаще всего покрываются ледяной глазурью и раскрашиваются яркими красками.

Фантазию скульпторов ничто не ограничивает, однако чаще всего осужденные изображают символ года: озорные хрюшки, брутальные кабаны и отмечающие Новый год поросята заполонили исправительные учреждения. Компанию им составляют постоянные персонажи и атрибуты праздника: ёлочки, снеговики, Дед Мороз и Снегурочка.

В последние дни перед Новым годом осужденные заканчивают работу над фигурами, которые порадуют и приезжающих на рождественские дни открытых дверей детей и родственников. Итоги конкурса будут подведены в конце января, а уже сегодня одной из самых серьезных заявок на победу стал «Снежный Кремль» осужденных из 10-го отряда ИК-15 (г. Ангарск). Над композицией трудится сразу несколько человек, ее центром стала уменьшенная копия Спасской башни, а внутри сооружения готовятся исполнять новогодние желания Дед Мороз и Снегурочка.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске