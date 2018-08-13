В Качугском районе суд посмертно установил отцовство

Качугский район, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Качугском районе женщина через суд добилась признания отцом своих старших детей покойного гражданского мужа.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в прокуратуру Качугского района обратилась местная жительница с просьбой оказать содействие в установлении отцовства ее детям и назначении им пенсий по потере кормильца.

Выяснилось, что женщина в течение длительного времени проживала без заключения брака с мужчиной, от которого родила пятерых детей. Однако на двоих старших детей отцовство не было оформлено по причине разъездного характера работы мужчины. В мае 2018 года он скончался, в связи с чем семья лишилась средств к существованию, поскольку доход семьи составляла лишь его заработная плата.

По результатам проверки, учитывая, что в отсутствие права на получение пенсии по потере кормильца у двоих детей благосостояние семьи заметно ухудшилось бы, прокурор обратился в суд с заявлением об установлении факта признания отцовства.

Качугский районный суд требования прокурора удовлетворены в полном объеме.