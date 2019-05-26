В карнавальном шествии к 68-летию Ангарска приняли участие рекордное количество горожан

Ангарск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Карнавальным шествием «Весь мир – театр, а мы – актеры» отметили 25 мая ангарчане день рождения города.

Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, в нем приняли участие более 35 колонн, а это почти 100 предприятий, организаций и учреждений культуры, образования, спорта, общественники, активные жители – в целом около 11 тысяч человек.

Праздник традиционно открыл церемониальный отряд барабанщиц «Виват, Ангарск!».

Тема карнавального шествия этого года – театр. Участники карнавала соревновались в креативе, необычности и оригинальности костюмов, зажигательных танцах.

Так, работники МУП «Ангарский Водоканал», которые стали победителями карнавального шествия, предстали в образах тридцати трех богатырей с дядькой Черномором и вызвали шквал аплодисментов.

Ангарское здравоохранение в этот раз воплотило идею театра Карабаса-Барабаса. Красочная колонна образовательных учреждений называлась «Сказка за сказкой». Ее возглавили Василисы Премудрые. Дружно и весело прошли коллективы дворцов культуры и спортивных школ города.

Театр пантомимы, театр пародий и абсурда, театр одного актера, театр – феерия, театр зверей, театр барабанов, цыган и музыкальной комедии – творческие идеи ангарчан безграничны. Восемь коллективов представили на суд жюри театральные миниатюры.

Победителей карнавального шествия в разных номинациях отметили дипломами и призами.