|Общество
|27.05.2019
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В карнавальном шествии к 68-летию Ангарска приняли участие рекордное количество горожан
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Ангарск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Карнавальным шествием «Весь мир – театр, а мы – актеры» отметили 25 мая ангарчане день рождения города.
Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, в нем приняли участие более 35 колонн, а это почти 100 предприятий, организаций и учреждений культуры, образования, спорта, общественники, активные жители – в целом около 11 тысяч человек.
Праздник традиционно открыл церемониальный отряд барабанщиц «Виват, Ангарск!».
Тема карнавального шествия этого года – театр. Участники карнавала соревновались в креативе, необычности и оригинальности костюмов, зажигательных танцах.
Так, работники МУП «Ангарский Водоканал», которые стали победителями карнавального шествия, предстали в образах тридцати трех богатырей с дядькой Черномором и вызвали шквал аплодисментов.
Ангарское здравоохранение в этот раз воплотило идею театра Карабаса-Барабаса. Красочная колонна образовательных учреждений называлась «Сказка за сказкой». Ее возглавили Василисы Премудрые. Дружно и весело прошли коллективы дворцов культуры и спортивных школ города.
Театр пантомимы, театр пародий и абсурда, театр одного актера, театр – феерия, театр зверей, театр барабанов, цыган и музыкальной комедии – творческие идеи ангарчан безграничны. Восемь коллективов представили на суд жюри театральные миниатюры.
Победителей карнавального шествия в разных номинациях отметили дипломами и призами.
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