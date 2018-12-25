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25.12.2018

В Каштаковской роще Иркутска открылась главная ёлка предместья Рабочее

Иркутск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Главную ёлку предместья Рабочее в Каштаковской роще открыли 23 декабря. По традиции это праздничное мероприятие стало подарком от депутата думы Иркутска Алексея Распутина и городской администрации.

Депутат поздравил жителей с наступающим 2019 годом и вручил ежегодные премии и кубки победителям ежегодного конкурса «Твои люди, Рабочее!», сообщает пресс-служба думы.

Детей развлекали Дед Мороз и Снегурочка в компании Снежинок. Заранее построили ледяной лабиринт и разноцветную горку, подготовили разные конкурсы и подвижные игры. В качестве угощения – горячий шашлык. Все маленькие гости праздника получили подарки, а презенты взрослым будут вручать в новогоднюю ночь – в Каштаковской роще запланировано гулянье, на котором ждут всех желающих.

Традицией в Рабочем стало проводить новогодний праздник для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Алексей Распутин организует торжество третий год подряд. В этом году поздравили 50 детей в возрасте от 3 до 11 лет: показали им новогоднюю сказку, устроили чаепитие и вручили подарки.

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