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05.05.2018

В Катангском районе ликвидирован ледовый затор на реке Непа

Катангский район, 5.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Катангском районе 4 мая спасатели провели взрывные работы для ликвидации ледового затора на реке Непа – притоке реки Нижняя Тунгуска. Снята угроза подтопления домов в близлежащих селах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в результате образовавшегося затора ниже по течению от населенного пункта Токма вода в реке поднялась выше критической отметки на 40 сантиметров. В результате оказались подтопленными несколько приусадебных участков, расположенных на пониженных участках местности.

На лодках Местные жители и представители администрации Непского сельского поселения 4 мая провели разведку обстановки на реке, обнаружили ледовый затор в трех километрах от села и сообщили об этом спасателям по спутниковой связи.

– Спасатели-взрывники провели 30 подрывов для ослабления ледового поля. Площадь рыхления составила 2 тысячи квадратных метров, затор ликвидирован. Уровень воды в реке пока остается высоким из-за активного таяния снега в горах, однако угроза подтопления жилых домов в поселке вследствие ледохода миновала, – комментирует замначальника регионального Главка МЧС Валерий Шанц.

В селе Токма 54 дома, в которых проживают 68 человек. В Токме и в населенных пунктах Катангского района – Подволошино, Преображенка, Ерема, Ика – продолжают дежурить группы спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и специализированной ПСС федеральной противопожарной службы Иркутской области с плавсредствами и беспилотниками.

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