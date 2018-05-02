|Общество
|02.05.2018
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В Китае провели шоу с рекордным количеством беспилотников
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КНР, 2.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Рекордное количество беспилотных летательных аппаратов поднялось в минувшее воскресенье над городской стеной Сианя в Китае. Всего было запущено 1374 дрона. Мировой рекорд занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Как отметили представители книги рекордов, присутствовавшие на шоу, для того чтобы рекорд был засчитан, необходимо, чтобы все дроны одновременно поднялись в воздух и находились там не менее одной минуты.
Грандиозное шоу беспилотников над древней городской стеной в китайском городе Сиань длилось 13 минут. Дроны меняли свое расположение в воздухе, складывая различные изображения,
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