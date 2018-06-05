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06.06.2018

В колонии под Иркутском выковали в натуральную величину паровоз и машину

Иркутский район, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Заключённые исправительной колонии № 19, расположенной в посёлке Маркова Иркутского района, выковали в натуральную величину паровоз и машину. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

На изготовление кованого паровоза ушло около 2,5 тонн железа и четыре месяца работы звена из 12 осуждённых, получивших в колонии специальности кузнецов ручной ковки и электрогазосварщиков. Паровоз ходит по рельсам, оснащён сигнальным фонарём и колоколом. При этом в моторном отсеке паровоза размещены жаровни, и его утилитарное предназначение – приготовление кулинарных блюд на углях.

Художественно оформленная машина весит более тонны и также является мангалом. Двигатель, коробку передач и ходовую часть позаимствовали у «Москвича-21406», а все элементы дизайна придумывались коллективно, под руководством сотрудников.

– И машина, и паровоз – это первые опыты работы цеха металлообработки над такими крупными заказами. Оба мангала уже выкуплены и радуют клиентов одного из иркутских рынков и отеля в Шелеховском районе, – говорит заместитель начальника колонии – начальник центра трудовой адаптации осужденных Артём Шавель.

Отметим, что участок металлообработки ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области специализируется на изготовлении металлических кроватей и мебели на металлокаркасе, дорожных ограждений, контейнеров для ТБО, скамеек и урн для благоустройства городской среды. Кроме того, в колонии действуют участки деревообработки, изготовления кабельных барабанов, животноводства, сушки и консервирования овощей.

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