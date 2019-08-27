В корпоративном лагере РУСАЛа отдохнули дети металлургов из Иркутска, Братска и других городов

Иркутская область, Хакасия, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На базе саяногорского санатория-профилактория «Металлург» завершился летний сезон корпоративного лагеря по программе «Экспедиция на планету РУСАЛ». В нём в четыре смены отдохнули 576 детей.

Всё лето дети металлургов отдыхали максимально активно и полезно. Программа лагеря включала в себя круглые столы, встречи с молодыми металлургами, театрализованные и музыкальные мероприятия, экскурсии на Саяногорский алюминиевый завод и САЯНАЛ, металлургические шоу и многое другое. Об этом сообщается в сюжете БСТ .

На время пребывания в лагере ребята становились студентами «Детского корпоративного университета», в котором было множество «кафедр». В том числе музыкальная, спортивная, хореографическая, медиа-, научная и театральная.

Леонид Быков, руководитель представительства РУСАЛа в республике Хакасия:

– Для родителей самое главное, что? Это здоровье детей. Это то, чтобы дети чувствовали заботу родителей. Для компании РУСАЛ это является основным проектом. И было сделано всё, чтобы дети чувствовали здесь себя, как дома и отдохнули и вернулись домой с положительными эмоциями.

В корпоративном лагере по программе «Экспедиция на планету РУСАЛ» отдохнули и юные братчане. Кроме них санаторий – профилакторий посетили дети сотрудников предприятий компании из Саяногорска, Красноярска, Новокузнецка, Краснотурьинска, Ачинска, Иркутска, Шелехова, Каменска-Уральского, Североуральска и Богучан. Все затраты на организацию детского отдыха взяла на себя компания РУСАЛ.