В красноярском заповеднике иркутские туристы лишили двух оленят матери

Красноярск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Туристы из Иркутска на пешеходной тропе под Чертовым пальцем красноярского заповедника «Столбы» забрали только что родившихся маленьких оленят, лишив их возможности нормального существования. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

– Неприятный случай вмешательства в жизнь диких животных произошел в конце прошлой недели. Туристы из Иркутска, услышав голоса только что родившихся маленьких оленят, решили, что им угрожает опасность. Малышей забрали с места находки. Мать, скорее всего, просто ждала поодаль, – рассказали в заповеднике.

После того, как животные побывали в руках человека – их нельзя возвращать в дикую природу. Сейчас они находятся в парке флоры и фауны «Роев ручей», передают местные СМИ.

Специалисты говорят, что вмешаться в ситуацию можно лишь в одном случае: если на дороге оказался птенец. Тогда нужно просто аккуратно отогнать его в траву – родители сами его найдут.