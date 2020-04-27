|Общество
|28.04.2020
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В Кремле сообщили, что Путин может выступить с новыми заявлениями о COVID-19 в течение недели
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Москва, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Кремле сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин в период с 27 апреля по 3 мая может выступить с новым заявлением относительно ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране, пишут
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что с большой вероятностью выступление Путина состоится на следующей неделе и будет включать в себя оценку дальнейших перспектив.
-- Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив, – сообщил Песков.
Ранее в Совете Федерации допустили возможность продления режима всеобщей самоизоляции в мае.
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