В Кремле сообщили, что Путин может выступить с новыми заявлениями о COVID-19 в течение недели

Москва, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Кремле сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин в период с 27 апреля по 3 мая может выступить с новым заявлением относительно ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране, пишут argumenti.ru .

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что с большой вероятностью выступление Путина состоится на следующей неделе и будет включать в себя оценку дальнейших перспектив.

-- Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив, – сообщил Песков.

Ранее в Совете Федерации допустили возможность продления режима всеобщей самоизоляции в мае.