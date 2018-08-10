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11.08.2018

В Ленинском округе Иркутска свой ВИЧ-статус узнали 44 человека

Иркутск, 11.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Узнай свой ВИЧ-статус» в третий раз прошла в Ленинском округе Иркутска. Мероприятие провели сотрудники Центра СПИД совместно с депутатом думы Иркутска Виталием Матвийчуком.

Передвижной пункт медицинского освидетельствования развернули на остановке общественного транспорта «Школьная». Свой ВИЧ-статус узнали 44 человека. Кроме того, специалисты Центра СПИД дали индивидуальные консультации всем желающим. В беспроигрышной тематической лотерее приняли участие 75 человек. Призы для них предоставил Виталий Матвийчук.

Как сообщает пресс-служба гордумы, в общей сложности за два года в акции приняли участие 200 жителей Ново-Ленино, у троих был выявлен ВИЧ-статус. Диагностические экспресс-тесты, которые используются во время массовых акций, отличаются высокой степенью чувствительности и специфичности. Их результат сообщают уже через 15-20 минут после прохождения.

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