В Ленинском районе Иркутска открыли ресурсный центр

Иркутск, 21.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ленинском районе Иркутска по адресу улица Авиастроителей, 2а открыли ресурсный центр. Для деятельности общественных организаций микрорайона Иркутск-2 в нем предусмотрено три рабочих кабинета и конференц-зал.

В торжественном открытии принял участие мэр города Дмитрий Бердников, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Не устаю повторять, в Ленинском округе живут инициативные, деятельные люди! Успешно работают общественные организации! Вы помогаете решать задачи, которые важны для жителей округа и всех иркутян. Поэтому мы ведем планомерную работу по открытию ресурсных центров для комфортной работы наших общественников, – подчеркнул глава города. – Отдельная благодарность вам, наши уважаемые ветераны! Вы вносите неоценимый вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения, активно участвуете во всех окружных и городских мероприятиях.

В ресурсном центре будут располагаться четыре общественных организации Ленинского района. Это первичная ветеранская организация «Педагог», которая сегодня насчитывает более 400 человек – ветеранов педагогического труда, первичная ветеранская организация «Вера», особенностью которой является проведение для всех желающих курсов по изучению иностранного языка.

Кроме того, в ресурсном центре будет осуществляться деятельность территориальных общественных самоуправлений округа «Сибирь» и «Лидер». ТОСы ведут активную общественную работу, участвуют в окружных и городских мероприятиях.

Сегодня в Иркутске открыто уже 15 ресурсных центров. На их базе осуществляют деятельность более 50 общественных объединений.