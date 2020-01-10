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Общество
11.01.2020

В Марковском геронтологическом центре открыли отделение милосердия

Иркутский район, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Марковском геронтологическом центре перепрофилировали 48 коек отделения активного долголетия в отделения милосердия. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам директора учреждения Александра Савина, в Центре выполнен капитальный ремонт двух этажей блока №2, закуплено необходимое оборудование. В отделении на постоянной основе будут проживать пожилые и престарелые граждане, нуждающиеся в постоянном уходе. На реализацию мероприятия затрачено 15,4 млн рублей.

Плановая наполняемость учреждения 309 мест. За 2019 год социальные услуги в центре получили 340 человек. Геронтологический центр начал функционировать в системе социального обслуживания региона с 1 января 2004 года на базе Марковского дома-интерната для престарелых и инвалидов. По состоянию на декабрь 2019 года в учреждении проживают 276 человек, в том числе: 32 человека в возрасте от 91 года до 99 лет, 95 человек в возрасте от 81 года до 90 лет, 78 человек в возрасте от 71 года до 80 лет.

Работа геронтологического центра построена таким образом, чтобы комплексно решать проблемы граждан пожилого возраста и инвалидов, сохранять их жизненный потенциал. Для проведения мероприятий социально-медицинской реабилитации в учреждении имеется тренажерный зал, зал ЛФК, водолечебница, кабинет спелеотерапии, физиокабинет, массажный кабинет, комната психологической разгрузки, процедурный кабинет, кабинеты функциональной диагностики, кабинет стоматолога, уролога, гинеколога, окулиста, эндокринолога, невропатолога, отоларинголога, кардиолога, гастроэнтеролога, психиатра, кабинет эндоскопии, ультразвуковой диагностики, денситометрии, клиническая и биохимическая  лаборатория.

Для обеспечения активного долголетия в геронтологическом центре функционирует шесть клубов и кружков по интересам, компьютерный класс, лекторий «Университет третьего поколения», библиотека.

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